После пожара в последнюю ночь года жилье потребуется 14 саратовцам

Мэр Саратова Лада Мокроусова рассказала о последствиях пожара, произошедшего сегодня ночью, 30 декабря, в общежитии по улице Аэропорт.

Напомним, по предварительным данным, пожар в доме по адресу Аэропорт, 3 начался из-за возгорания кровли четырехэтажки.

Пострадавших нет, всего было эвакуировано 45 человек, людей сейчас размещают в гостинице – отметила градоначальник. По предварительным данным, во временном жилье нуждаются 14 человек. Мокроусова также заявила, что пострадавшие, имеющие заболевания или инвалидность, получат всю необходимую медпомощь.

По словам мэра, сотрудники управляющей компании работают над повреждениями в системе отопления здания.

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