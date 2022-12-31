Жители частных домов в Волжском районе Саратова остались без воды до вечера

В Волжском районе Саратова на двух улицах в Новосоколовогорском поселке до вечера отключили холодную воду, сообщает ООО «КВС».

Коммунальщики будут ремонтировать водопровод по адресу Казанская, 19/1, по этой причине без воды остались жители домов по улицам Камчатская и Казанская (от Камчатской до Вешней).

Вернуть водоснабжение коммунальщики надеются к 20 часам вечера.

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