Встреча с ветеранами

Руководители ветеранских организаций Саратовской области провели встречу с воинами-афганцами.

В селе Безымянное Энгельсского района прошоа встреча руководителей ветеранских организаций с ветеранами Афганистана в рамках реализации социального проекта «Социальное обслуживание и благотворительная помощь ветеранам и инвалидам, защитникам Родины, пострадавшим в региональных конфликтах, в том числе в ходе специальной операции на Украине».

В мероприятии приняли участие руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» по Саратовской области Владимир Незнамов, председатель Благотворительного фонда «Родина.Вера.Честь» Владимир Кудинов, председатель Совета ветеранов Безымянского муниципального образования Светлана Салкозян, глава Безымянского муниципального образования Елена Услонцева.

В ходе мероприятия Владимир Незнамов поделился впечатлениями о недавней доставке гуманитарного груза военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, выразил слова признательности ветеранам за проведение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также вручил Благодарственное письмо регионального отделения «Офицеры России» Елене Услонцевой. Также Благотворительным фондом «Родина.Вера.Честь» ветеранам-афганцам были вручены продовольственные наборы.

Все участники встречи единогласно поддержали решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

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