В канун Нового года Мария Усова подарила детям цирковое шоу

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Дети из стационарного отделения «Балашовского центра социальной помощи семье и детям «Семья» в преддверии любимого праздника посетили цирк. Представление для детей, которые временно находятся в центре из-за проблем в родных семьях было организованно депутатом Саратовской областной Думы, генеральным директором холдинга "Волга-Медиа" Марией Усовой
- Я считаю, что у всех детей должно быть новогоднее, праздничное настроение! Бывает, что некоторые из них иногда недополучают тепла, внимания и ласки со стороны родных. Мы с моими друзьями из спортивного клуба «Ангел» и предпринимателями-благотворителями из Балашова сделали всё, чтобы детвора осталась довольна. Думаю, у нас это получилось!, - высказалась парламентарий.
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В заключении директор СК «Ангел» Шамиль Устраханов, а также благотворители Александр Битюков и Мухаммед Пашаев вместе с Дедом Морозом вручили каждому ребёнку сладкий подарок.
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