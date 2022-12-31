фото: Администрация Балтайского района

В ходе СВО на территории Украины погиб военный из Балтайского района. Об этом сообщила вчера, 30 декабря, районная администрация.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военный из Балтайского района Саратовской области Вадим Смирнов. О похоронах бойца вчера, 30 декабря, сообщили в районной администрации.

Смирнов родился в 2002 году, увлекался спортом. В 18 лет был призван в Вооруженные Силы Российской Федерации. Через некоторое время молодой человек заключил контракт. Сообщается, что боец погиб на территории Херсонской области.

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