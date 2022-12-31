фото: МЧС
В Саратове горела крыша многоэтажки в районе Аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В ночь на сегодня, 31 декабря, в Саратове произошел пожар. На улице Аэропорт-3 в районе полуночи загорелась кровля четырехэтажного дома. Эвакуированы 45 человек, никто не пострадал. Тушением пожара занимались 6 расчетов, площадь огня составила 200 квадратных метров.
Потушить пожар удалось в 01:11, причины устанавливаются.
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