фото: МЧС

В Саратове горела крыша многоэтажки в районе Аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В ночь на сегодня, 31 декабря, в Саратове произошел пожар. На улице Аэропорт-3 в районе полуночи загорелась кровля четырехэтажного дома. Эвакуированы 45 человек, никто не пострадал. Тушением пожара занимались 6 расчетов, площадь огня составила 200 квадратных метров.

Потушить пожар удалось в 01:11, причины устанавливаются.

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