Спецназ задержал 31-летнего саратовца по подозрению в мошенничестве на несколько сотен тысяч рублей

Скриншот: МВД Медиа

Ранее судимого 31-летнего саратовца задержали за мошенничество, сообщает официальный ресурс полиции России «МВД медиа».

Как рассказало следствие, подозреваемый выдавал себя за сотрудника силовых структур и обещал «помощь» в прекращении следствия. К нему обратился 24-летний саратовец, который рассказал, что на него возбуждены уголовные дела о сутенерстве и изготовлению порнографии, и попросил помочь с прекращением расследования. Задержанный обещал «помочь» за взятку.

Молодой человек сообщил об этом полицейским, те подготовили облаву. 31-летнего саратовца задержали сотрудники уголовного розыска МВД и спецназа на проспекте 50 лет Октября, после того как ему передали 330 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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