Бусаргин: объем производства на приборостроительном объединении «Сигнал» вырос на 5 процентов

Роман Бусаргин посетил Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал», где выпускаются различные приборы учета, в том числе бытовые газовые счетчики.

- Объем производства здесь вырос на 5 процентов в сравнении с уровнем прошлого года. Здесь трудится больше 1800 специалистов.

Студенты чередуют учебу и практику на «Сигнале», чтобы после выпуска прийти работать на завод, - напомнил Роман Бусаргин.

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