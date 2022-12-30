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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:32

В Саратове опубликовали расписание общественного транспорта на Новый год

Наталия Калинина

В Саратове опубликовали расписание общественного транспорта на Новый год. Он будет работать по штатному графику, о чем сообщает городская администрация.

В новогоднюю ночь транспорт будет ходить по стандартному графику, так что все саратовцы смогут попасть домой.

Ознакомиться с расписанием трамваев и троллейбусов можно по ссылке.

Автобусные маршруты здесь.

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