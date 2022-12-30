В Саратове опубликовали расписание общественного транспорта на Новый год. Он будет работать по штатному графику, о чем сообщает городская администрация.
В новогоднюю ночь транспорт будет ходить по стандартному графику, так что все саратовцы смогут попасть домой.
Ознакомиться с расписанием трамваев и троллейбусов можно по ссылке.
Автобусные маршруты здесь.
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