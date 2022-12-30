фото: пресс-служба мэрии Саратова
В Саратове на пяти улицах установили ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мэрия Саратова заявила, что ограды необходимы для того, чтобы пешеходы не переходили дорогу по проезжей части и в целях предотвращения ДТП.
Ограничивающие ограждения установлены по адресам:
- улица Маркина, 17/39 в районе школы № 59;
- улица Лесная, 1/9 в районе гимназии №31;
- улица Осенняя, 5 в районе гимназии №75;
- на пересечении улицы Чернышевского и улицы Большой Садовой;
- на пересечении улицы Кутякова и Астраханской.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.