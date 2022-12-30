фото: пресс-служба мэрии Саратова

В Саратове на пяти улицах установили ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэрия Саратова заявила, что ограды необходимы для того, чтобы пешеходы не переходили дорогу по проезжей части и в целях предотвращения ДТП.

Ограничивающие ограждения установлены по адресам:

- улица Маркина, 17/39 в районе школы № 59;

- улица Лесная, 1/9 в районе гимназии №31;

- улица Осенняя, 5 в районе гимназии №75;

- на пересечении улицы Чернышевского и улицы Большой Садовой;

- на пересечении улицы Кутякова и Астраханской.

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