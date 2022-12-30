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НовостиПолитика30 декабря 2022 13:28

В боях СВО погиб военнослужащий из Дергачевского района

Роман Хвалин
Фото: Сергей Мурзаков / Telegram

Фото: Сергей Мурзаков / Telegram

В ходе сражений СВО погиб военнослужащий из Дергачевского района Саратовской области Александр Ищенко. Об этом сообщил глава района Сергей Мурзаков в своем Телеграм-канале.

– Выражаю искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная боль утраты. Дергачи скорбят, прощаясь с настоящим Защитником, сыном Отечества. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах. – написал Мурзаков.

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