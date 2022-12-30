В Балакове молодая водительница Mercedes Benz спровоцировала массовое ДТП – столкнулись четыре машины

Фото: Госавтоинспекция

В Балакове сегодня днем, 30 декабря, около полудня массовое ДТП в районе шлюзового моста. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водительница 1989 года рождения за рулем Mercedes Benz столкнулась с тремя автомобилями – Geely, Renault Duster и Renault Sandero.

Травмы получил водитель «Дастера», его госпитализировали.

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