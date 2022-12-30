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НовостиОбщество30 декабря 2022 12:25

Рано утром 1 января улицу в Заводском районе Саратова перекроют улицу для крестного хода в честь Ильи Муромца

Также в мэрии города рассказали о перекрытии движения по улицам Саратова в Рождество
Роман Хвалин

1 января наступающего года в Саратове будет перекрыто движение машин по Фруктовому проезду от дома №1В и до Тульской. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Улицу перекроют с 10:15 до 11:00, в связи с проведением крестного хода в день памяти Преподобного старого казака Ильи Муромца.

Также, из-за празднования Рождества, с 8 утра 6 января по 5:00 7 января будет запрещена парковка машин на следующих улицах:

— Московская от Чернышевского до Лермонтова;

— Лермонтова от Московской до Челюскинцев;

— Челюскинцев от Лермонтова до Чернышевского;

— Музейная площадь от Московской до Челюскинцев;

— Горького от Большой Горной до Зарубина;

— Симбирская от Большой Горной до Зарубина;

— Большая Горная от Горького до Симбирской;

— Зарубина от Горького до Симбирской;

— Соколовая от Веселой до Рогожина;

— Рогожина от Большой Горной до Соколовой;

— Веселая от Большой Горной до Соколовой.

Эти же улицы будут запрещен проезд с 19 часов 6 января по 5 утра 7 января.

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