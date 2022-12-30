СКР возбудил уголовное дело из-за автокатастрофы в Энгельсе, в которой погибло трое взрослых и пятилетний ребенок

Фото: СКР по Саратовской области

Отдел СУ СКР по Энгельсу возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии «шестерки» с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по региону.

Как рассказало следствие, вечером 28 декабря у поселка Прибрежный в ЭМР 40-летний водитель «шестерки» выехал на встречку, где врезался в тягач Ford.

Из тех, кто находился в ВАЗ-21063 выжил только один пассажир, он доставлен в больницу. Мужчину пока не опознали, он находится в тяжелом состоянии.

В аварии погибли водитель «Жигулей» и три его пассажира – 64-летняя мать, 39-летняя жена и 5-летний сын. Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, приведшее к смерти двух и более человек.

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