В Саратовской области создадут станции подзарядки для электрокаров. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В 2023 году в Саратовской области и еще 28 регионах России начнут создавать станции для подзарядки электромобилей.
Согласно этой программе к 2030 году в России появится около 72 тысяч зарядных станций.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.