В Саратовской области создадут станции подзарядки для электрокаров. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2023 году в Саратовской области и еще 28 регионах России начнут создавать станции для подзарядки электромобилей.

Согласно этой программе к 2030 году в России появится около 72 тысяч зарядных станций.

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