фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратовской области сохраняются положительные годовые темпы роста ипотечного рынка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочее совещание с управляющим Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Екатериной Бирюковой.

По словам Бирюковой, на территории области по-прежнему работают пять местных кредитных организаций, а всего в регионе представлены 45 банков. По итогам 10 месяцев 2022 года сохраняются положительные годовые темпы роста ипотечного рынка.

Годовая инфляция в ноябре в регионе составляла 11,3 процента. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 5 –7 процентов в 2023 году и вернется к 4 процентам в 2024 году.

В завершение Роман Бусаргин поблагодарил Екатерину Бирюкову за большой вклад в поддержание стабильности и развитие финансового рынка в Саратовской области.

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