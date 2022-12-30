фото: Пресс-служба Приволжского ЛУ МВД

В Саратове транспортные полицейские присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД.

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на время перевоплотились в сказочных персонажей, чтобы поздравить с Новым годом маленьких пассажиров.

Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили командир 4 взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Леонид Ласкин и старший специалист отделения кадров отдела по работе с личным составом Людмила Колесникова, вместе с старшим инспектором по делам несовершеннолетних Натальи Базиной, взяв мешок с подарками, отправились на железнодорожный вокзал станции Саратов-1 и Автовокзал Саратова, где поздравили сладкими подарками маленьких пассажиров, которые находились с родителями в залах ожидания.

Ребята обрадовались такому неожиданному визиту сказочных гостей, охотно читали новогодние стихи, рассказывали о себе и своих достижениях за год.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали маленьким пассажирам поезда приятного отдыха и напомнили им о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

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