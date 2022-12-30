В Саратове запустили специальный интернет-ресурс для гостей города

Скриншот: welcome-saratov.ru

Комитет по общественным отношениям и туризму при мэрии Саратова запустил туристический сайт Саратова, об этом сообщили в официальном Телеграм-канале города.

На сайте можно найти информацию об актуальных событиях в Саратове, сведения о гостиницах и кафе города. Ресурс также поможет туристам выбрать культурную программу посещения облцентра – выбрать достопримечательности, интересные для посещения и получить информацию об экскурсиях.

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