В Саратове родился тысячный ребенок в 2022 году

фото: ЗАГС

В Саратове родился тысячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС по Саратовской области.

Сегодня, 30 декабря, в межрайонном отделе ЗАГС по Фрунзенскому и Волжскому районам в Саратова в торжественной обстановке было зарегистрировано рождение 1000-ного ребенка.

Свидетельство было вручено счастливым родителям малышки Агаты - Андрею и Марине.

Коллектив отдела ЗАГС поздравил молодую семью с рождением дочери и с наступающими Новым Годом и Рождеством.

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