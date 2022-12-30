В Саратове родился тысячный ребенок в 2022 году

фото: ЗАГС
В Саратове родился тысячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС по Саратовской области.
Сегодня, 30 декабря, в межрайонном отделе ЗАГС по Фрунзенскому и Волжскому районам в Саратова в торжественной обстановке было зарегистрировано рождение 1000-ного ребенка.
Свидетельство было вручено счастливым родителям малышки Агаты - Андрею и Марине.
Коллектив отдела ЗАГС поздравил молодую семью с рождением дочери и с наступающими Новым Годом и Рождеством.
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