24 дома в Летном городке попали в новую программу расселения. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

Губернатор сообщил, что в новую региональную программу переселения из аварийного жилья, реализация которого фактически уже началась, попали 24 дома в Энгельсе, в так называемом Летном городке.

После расселения ветхие здания будут снесены. На их месте планируется создать парковую зону рядом с Гарнизонным Домом офицеров, реставрация которого начнется весной 2023 года . Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина финансирование выделено из федерального бюджета.

— По решению Президента Владимира Путина регион получил из резервного фонда Правительства РФ 373,8 млн рублей. На эти средства в Летном городке были приобретены 227 квартир в построенных домах, и более 500 человек получили новое жилье.

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