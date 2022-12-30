фото: Архив КП

В Саратове мальчик помог мошенникам оформить кредит на мать ради промокода для мобильной игры. Об этом рассказали сегодня в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, к ним обратилась жительница Фрунзенского района Саратова. Ее сын, ученик четвертого класса перешел по ссылке одного из ютуб-блоггеров в его чат в телеграме, где неизвестный предложил ему бесплатный промокод на игру. Мальчики согласился, и следуя указаниям неизвестного указал номер телефона матери и назвал незнакомцу коды из СМС-сообщений.

Выяснилось, что мошенник оформил на женщину кредит на сумму 200 тысяч рублей.

Проводится прокурорская проверка, все обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.