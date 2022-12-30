В Саратове объявлен конкурс на семь автобусных маршрутов

Мэрия Саратова ждет заявок перевозчиков на семь автобусных маршрутов. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные вчера, 29 декабря, на официальной сайте городской администрации.

Заявления будут принимать с сегодняшнего дня. Перевозчику предлагается выбрать одно или сразу несколько маршрутов:

№ 6 (поселок Комсомольский – ТЦ «Хэппи Молл») - 38 больших автобусов, два — в резерве;

№ 7 (стадион «Волга» - станция «Князевка») - один большой автобус, один резервный;

№ 10 (ЖК «Ласточкино» – автовокзал) — 15 маршруток, две — в запасе;

№ 38 («Саратоворгсинтез» – улица Лесная) - один большой автобус, один в запасе;

№ 43 («Саратоворгсинтез» - дачи «Нитрон»), сезонный - один большой автобус, один запасной;

№ 49 (Сокурский тракт – Сады), сезонный — три маршрутки, одна резервная;

№ 230 (Сокурский тракт – Сады «Латухино»), сезонный — одна маршрутка и еще одна в запасе.

Итоги конкурса проведут 10 февраля. Победителю предложат заключить договор на пятилетний срок по обслуживанию на маршруте.

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