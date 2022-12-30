фото: Володин Саратов

Реставрация Дома Офицеров в Энгельсе начнется весной. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов».

Вячеслав Володин предложил местным властям как можно быстрее провести конкурсные процедуры и постараться закончить все работы на объекте не за два года, а за полтора.

Средства на реставрационные работы выделены из федерального бюджета. В 2019 году Володин встречался с жителями Энгельса, ветеранами, членами общественных советов, и горожане уже просили восстановить историческое здание, после чего был подготовлен проект и проведена экспертиза.

Также Вячеслав Володин обратился к губернатору с просьбой взять на особый контроль вопрос расселения и сноса ветхих и аварийных домов в Летном городке. На их месте в будущем планируют создать парковую зону, примыкающую к Дому офицеров.