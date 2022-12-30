Жители целой улицы и еще двух домов в Заводском районе остались без воды до вечера

Сегодня, 30 декабря, из-за ремонта на коммуникациях, жители Заводского района остались без холодного водоснабжения, сообщает КВС.

Так, в связи с работами на водопроводе у дома по адресу Новокрекингский проезд, 2 холодную воду отключат в домах №5 и 8 по этой улице.

Отключат воду и в микрорайоне Юриш. Из-за устранения повреждения коммуникаций по адресу Новая 9-я линия, 12, без холодной воды осталась вся эта улица.

Закончить работы на обоих объектах коммунальщики планируют к 20 часам.

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