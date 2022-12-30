В Балашове ночью сгорела «семерка»

фото: МЧС

В ночь на сегодня, 30 декабря в Балашове горел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Примерно в 00:01 на пульт диспетчера «01» города Балашов поступил сигнал о возгорании автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного на улице Карла Маркса. Прибывший на место пожара расчет ликвидировал пожар, но салон автомобиля сгорел.

Предположительная причина пожара называют неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства.

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