фото: Архив КП

В Саратовской области за сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 сегодня, 30 декабря в Саратовской области зарегистрировано 43 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составило 301 900 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 27 новых пациентов.

У всех заразившихся выявлены признаки ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.