фото: Архив КП
В Саратовской области за сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9:00 сегодня, 30 декабря в Саратовской области зарегистрировано 43 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составило 301 900 человек.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 27 новых пациентов.
У всех заразившихся выявлены признаки ОРВИ.
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