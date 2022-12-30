В Марксовском районе на пожаре погибла женщина, супруг смог спастись. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, в ночь на 30 декабря, в Марксовском районе произошел пожар. В селе Рязановка горел частный дом. 59-летний мужчина смог выбраться из пламени и попросил соседей вызвать пожарных. После тушения огня в доме обнаружили тело его жены.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Назначена судмедэкспертиза.

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