фото: Архив КП

В Саратовской области ночью для расчистки дорог задействовали более 150 единиц техники. Об этом сообщает региональный минтранс.

Ночью в 25 районах области продолжил идти снег. Для ликвидации последствий снегопада на дороги регионального значения вышло 156 единиц снегоуборочной техники. К примеру, в Энгельсском районе работало 20 единиц спецтехники, в Ершовском – 8, в Пугачевском – 18, в Гагаринском – 11, в Балаковском – 13.

По данным на 7:00 30 декабря проезд обеспечен по всем дорогам регионального и межмуниципального значения.

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