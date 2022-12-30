После Нового года появятся прямые авиарейсы из Саратова в еще два российских города

Самолет Bombardier CRJ / Архив КП

С 5 января из саратовской авиагавани «Гагарин» можно будет улететь в Казань и Грозный, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейс «Казань-Саратов-Грозный» будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ-Аэро», она появилась в 2015 году на базе расформированной «Ак Барс Аэро». На маршруте будут задействованы канадские Bombardier CRJ200, на борту предусмотрено полсотни пассажирских кресел.

Полеты из Саратова в Грозный и Казань планируются дважды в неделю – в четверг и воскресенье, путь до столицы кавказского региона займет два часа, до соседей пол Поволжью – час. Расписание будет уточняться на сайте аэропорта «Гагарин».

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