В последнюю пятницу года саратовцев ждет мокрый снег и легкий мороз

Фото: Архив КП

Сегодня, 29 декабря, в Саратове ожидается облачная с прояснениями погода, днем синоптики прогнозируют незначительные осадки в виде мокрого снега.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, ночью в облцентре температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, днем – от нуля до -2 °C. На возвышенных местах возможен туман, на дорогах местами гололедица.

В области также будет стоять облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега возможны в течение всего дня, местами днем – снег с моросью. На дорогах местами туман и гололедица.

Температура ночью в регионе составит 6-11 градусов мороза (в Правобережье местами теплее, -1…-6 °C). Днем же – от 4 градусов ниже нуля до +1°C.

В Саратове и по всей губернии ночью ожидается слабый западный ветер 3-8 м/с, днем ожидается усиление до 5-10 метров в секунду.

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