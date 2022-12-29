Едва достигшего совершеннолетия жителя Петровска подозревают в убийстве 44-летнего приятеля в драке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Петровске Саратовской области до смерти забили 44-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Как узнали следователи, конфликт произошел 27 декабря. На улице Куйбышева поссорились знакомые 18 и 44 лет, младший несколько раз ударил другого мужчину по голове. После потасовки приятели разошлись.

Спустя несколько часов в гости к молодому жителю Петровска снова пришел тот же его знакомый и ссора вспыхнула заново. 18-летний парень снова избил товарища, тот умер от тяжелых травм.

Заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, ведомство подало в суд иск об аресте 18-летнего подозреваемого.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.