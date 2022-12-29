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НовостиОбщество29 декабря 2022 15:46

В МФЦ Саратова рассказали о графике работы в новогодние праздники

30 декабря центры будут работать только на выдачу документов
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области многофункциональные центры «Мои документы» изменят режим работы в праздничные дни.

Так, последний рабочий день в этом году в МФЦ региона – 30 декабря, причем центры будут работать только на выдачу документов по действующему графику.

С 31 декабря по 8 января включительно МФЦ закроются на новогодние каникулы и возобновят работу в полном объеме только 9 января.

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