В Саратовской области санавиация спасла 187 пациентов за год

Олег Костин 29.12.22

Жители Саратовской области стали реже вызывать «скорую помощь», о чем сегодня, 29 декабря, сообщил Олег Костин. Минздрав провел заключительный в этом году брифинг.

Всего за этот год в регионе было зафиксировано 100 300 вызовов «скорой помощи». Как отметил глава регионального минздрава их число в этом году сократилось. Ранее за сутки фиксировали 1 100-1 300 обращения, а теперь около 700.

Более 175 вылетов совершила за гол санавиация региона. Эвакуировано было 187 пациентов.

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