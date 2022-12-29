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НовостиОбщество29 декабря 2022 15:28

В Саратовской области санавиация спасла 187 пациентов за год

Жители Саратовской области стали реже вызывать «скорую помощь»
Наталия Калинина
Олег Костин 29.12.22

Олег Костин 29.12.22

Жители Саратовской области стали реже вызывать «скорую помощь», о чем сегодня, 29 декабря, сообщил Олег Костин. Минздрав провел заключительный в этом году брифинг.

Всего за этот год в регионе было зафиксировано 100 300 вызовов «скорой помощи». Как отметил глава регионального минздрава их число в этом году сократилось. Ранее за сутки фиксировали 1 100-1 300 обращения, а теперь около 700.

Более 175 вылетов совершила за гол санавиация региона. Эвакуировано было 187 пациентов.

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