В Саратове изымут «для муниципальных нужд» более 13 тысяч квадратных метров

Мэрия изымает 9 земельных участков в Саратове вместе с домами. Документы за подписью Лады Мокроусовой появились сегодня, 29 декабря, на официальном сайте городской администрации.

В распоряжении указаны следующие участки по следующим адресам:

- Селекционный проезд, 4;

- Попова, 11;

- Победы, 2;

- 2-я Силикатная, 75;

- проспект Строителей, 27А;

- Новая, 3;

- 3-й Кавказский тупик, 3; - 2-й Станционный проезд, 15; - Международный проезд, 44.

Документ не разъясняет причин изъятия, указано, что землю заберут «для муниципальных нужд».

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