В Саратове изымут «для муниципальных нужд» более 13 тысяч квадратных метров

Мэрия изымает 9 земельных участков в Саратове вместе с домами. Документы за подписью Лады Мокроусовой появились сегодня, 29 декабря, на официальном сайте городской администрации.
В распоряжении указаны следующие участки по следующим адресам:
- Селекционный проезд, 4;
- Попова, 11;
- Победы, 2;
- 2-я Силикатная, 75;
- проспект Строителей, 27А;
- Новая, 3;
- 3-й Кавказский тупик, 3; - 2-й Станционный проезд, 15; - Международный проезд, 44.
Документ не разъясняет причин изъятия, указано, что землю заберут «для муниципальных нужд».
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