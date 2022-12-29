В Вольском районе 21-летний парень погиб в массовом ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 29 декабря, в Вольском районе Саратовской области 21-летний парень погиб в массовом ДТП.

Авария произошла примерно в 17.00 на 145 километре трассы Р 228 Сызрань- Саратов- Волгоград. Всего столкнулись четыре автомобиля. «Лада Приора», за рулем которой был 21-летний парень, столкнулась с Ford Kuga, ВАЗ-2109 и Volkswagen Teramont.

В результате ДТП водитель «Приоры» погиб на месте, двое его пассажиров с травмами были доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция

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