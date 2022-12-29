В 13 домах Заводского района Саратова до позднего вечера не будет горячей воды

Сегодня, 29 декабря, жители Заводского района Саратова остались без горячей воды из-за ремонта на коммуникациях у дома по адресу Новоастраханское шоссе, 61/67. Об этом сообщает Телеграм-канал администрации Заводского района.

В зону отключения попали 13 жилых домов, работы по ремонту планируется завершить сегодня к 23 часам.

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