ГИБДД попросила саратовцев не выезжать за город и соблюдать безопасную скорость

В региональной Госавтоинспекции просят жителей Саратовской области не совершать дальние автопоездки в ближайшие новогодние праздники.

В дорожной полиции напомнили, что в случае необходимости автопутешествия, водителям следует не совершать опасных маневров, не выезжать на встречку, сажать детей в специальные кресла безопасности и снижать скорость в случае неблагоприятной погоды.

Впрочем, автоинспекторы советуют полностью исключить дальние поездки и выезды за город при сложных погодных условиях, – в региональном ГИБДД напомнили, что такое решение может привести к печальным последствиям.

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