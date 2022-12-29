Жителя Саратова будут судить за наезд на пенсионерку на электросамокате в центре города

Фото: Архив КП

На 37-летнего жителя Саратова возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности за наезд на пожилую женщину на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пенсионерка рассказала полицейским, что на проспекте Столыпина получила травму из-за наезда электросамоката и оказалась в больнице. Врачи диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости и отек мягких тканей – эксперт посчитал это тяжким вредом здоровью.

Полицейские нашли подозреваемого и взяли с него подписку о невыезде.

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