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Жители Саратовской области выбирают имя для маленького яка, который живет в Национальном парке «Хвалынский».
На территории вольерного хозяйство «Теремок» содержится свыше 130 животных и птиц, в том числе краснокнижных.
- У нас есть маленький як, самочка. Ей 10 месяцев. Предлагаем саратовцам придумать имя для детеныша, а также приехать к нему в гости, - рассказали сотрудники ООПТ.
Присылать варианты имени можно на адрес электронной почты национального парка: np.hvalynskiy@yandex.ru
В парке также есть и другие животные, например, сурок и бурый медведь. Он они сейчас спят.
Детеныш яка
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