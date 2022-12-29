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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:47

Жители Саратовской области выбирают имя для маленького яка

Наталия Калинина
Пони

Пони

Жители Саратовской области выбирают имя для маленького яка, который живет в Национальном парке «Хвалынский».

На территории вольерного хозяйство «Теремок» содержится свыше 130 животных и птиц, в том числе краснокнижных.

- У нас есть маленький як, самочка. Ей 10 месяцев. Предлагаем саратовцам придумать имя для детеныша, а также приехать к нему в гости, - рассказали сотрудники ООПТ.

Присылать варианты имени можно на адрес электронной почты национального парка: np.hvalynskiy@yandex.ru

В парке также есть и другие животные, например, сурок и бурый медведь. Он они сейчас спят.

Детеныш яка

Детеныш яка

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