Пони

Жители Саратовской области выбирают имя для маленького яка, который живет в Национальном парке «Хвалынский».

На территории вольерного хозяйство «Теремок» содержится свыше 130 животных и птиц, в том числе краснокнижных.

- У нас есть маленький як, самочка. Ей 10 месяцев. Предлагаем саратовцам придумать имя для детеныша, а также приехать к нему в гости, - рассказали сотрудники ООПТ.

Присылать варианты имени можно на адрес электронной почты национального парка: np.hvalynskiy@yandex.ru

В парке также есть и другие животные, например, сурок и бурый медведь. Он они сейчас спят.

Детеныш яка

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.