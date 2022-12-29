В Саратовской области остается 95 коронавирусных коек

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По данным на сегодня, 29 декабря, в Саратовской области снизилась заболеваемость коронавирусом, однако остаются открыты 95 коек. Об этом рассказал на очередном брифинге глава регионального минздрава Олег Костин.

В стационарах региона остаются 66 человек с подтвержденном коронавирусом. У всех из них диагностирована пневмония. Девять пациентов остаются на кислородной поддержке. Тяжелых пациентов среди них нет, все имеют симптомы средней степени тяжести.

В Саратовской области действуют 25 лабораторий, которые делают ПЦР-тестирование.На текущий момент в регионе сделано 4 802 872 ПЦР-исследования

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