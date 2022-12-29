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НовостиОбщество29 декабря 2022 11:20

Саратовский аэропорт «Гагарин» вынужденно отклонил посадку двух рейсов

Напомним, сегодня на территории Энгельсского района сработала система ПВО
Евгений Бадиков
графика: ТГ-канал Новости Энгельса

графика: ТГ-канал Новости Энгельса

Саратовский аэропорт «Гагарин» вынужденно отклонил посадку двух рейсов. Об этом сообщает официальный представитель аэропорта.

Как минимум два авиарейса, которые следовали в Саратов, были остановлены на подлете к Саратовской области. Рейс авиакомпании S7 5077 Новосибирск-Саратов совершил посадку в аэропорту Самары. Рейс авиакомпании «Победа» в настоящий момент задерживается на прилет.

Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн табло, а также на сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Табло рейсов».

Напомним, сегодня, 29 декабря на территории Энгельсского района сработала система ПВО.