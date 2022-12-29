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В Татищево завершено строительство путепровода через железную дорогу, который жители района ждали 25 лет.

В Татищево и ЗАТО Светлый проживают порядка 25 тысяч человек. Ранее они были вынуждены простаивать много времени на железнодорожном переезде на перегоне «Татищево – Курдюм». Теперь проблема решена.

Большую поддержку в реализации проекта оказал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Викторович Володин, при его помощи удалось добиться финансирования на этот объект из федерального бюджета.

Строительство путепровода длиной более 404 метров и прилегающих к нему двух дорожных подъездов завершено за два года – 2021-2022 гг. Стоимость объекта – 821 млн рублей.

Летом этого года строящийся мост посещал руководитель Росавтодора Роман Новиков. Была достигнута договорённость о втором этапе проекта, который полностью закроет проблему для этой территории.

Планируется построить подъезд к путепроводу от Татищево по ул. Энергетиков и мост через р. Идолга. Строительство второй очереди стартует в 2023 году.