Определились кандидаты на должность главы Хвалынского района

Фото: министерство по делам территориальных образований области

Конкурсная комиссия определила кандидатов на замещение должности главы Хвалынского района Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам территориальных образований области.

В отборе участвовали три кандидата, – из конкурса выбыл Алексей Пудовочкин, победителями стали Алик Сабрига и Оксана Лобанова. В ходе следующего заседания муниципального собрания главу района выберут из двух оставшихся кандидатур.

В сегодняшней комиссии приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, депутат областной думы Светлана Медведева, депутаты районного собрания и совета Хвалынского МО.

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