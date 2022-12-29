Балаковец в ходе запоя забил собутыльника ножом и лопатой. Об этом сообщает Балаковский районный суд.

В сентябре этого года балаковец пригласил в квартиру знакомого и они неделю распивали алкоголь. В ходе запоя между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры ударил соперника лопатой по голове, после чего схватил нож и нанес несколько ударов. От полученных травм потерпевший скончался.

27 сентября балаковец сам пришел в отдел полиции и сознался в своих деяниях. После задержания мужчина раскаялся. Суд назначил убийце 8 лет строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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