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НовостиПолитика29 декабря 2022 9:58

Житель Балашовского района награжден Орденом Мужества посмертно

Наталия Калинина
Фото: t.me/balashovmr

Фото: t.me/balashovmr

Житель Балашовского района Саратовской области награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом пишет в своем Телеграм-канале глава муниципалитета.

В ходе специальной военной операции Никита Кузнецов выполнил воинский долг ценой собственной жизни. Глава администрации Павел Петраков вручил орден маме Никиты Васильевича.

Никита Кузнецов окончил Балашовский техникум, а затем решил выбрать карьеру военного. Он служил в военной части Североморска Мурманской области.

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