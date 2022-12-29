Житель Балашовского района награжден Орденом Мужества посмертно

Фото: t.me/balashovmr
Житель Балашовского района Саратовской области награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом пишет в своем Телеграм-канале глава муниципалитета.
В ходе специальной военной операции Никита Кузнецов выполнил воинский долг ценой собственной жизни. Глава администрации Павел Петраков вручил орден маме Никиты Васильевича.
Никита Кузнецов окончил Балашовский техникум, а затем решил выбрать карьеру военного. Он служил в военной части Североморска Мурманской области.
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