Совещание МКУ "Транспортное управление"
В Саратове назвали самых проблемных перевозчиков. Вчера, 28 декабря, директор МКУ «Транспортное управление» Алексей Новиков провел совещание, где обсудил претензии саратовцев к перевозчикам.
Перевозчик, работающие по маршрутам № 2Д, 6, 18Д, 90, 8,13, 55, 95 получили большое количество нареканий со стороны горожан за прошедшую неделю. Среди них нарушение графиков движения, хамство водителей, курение в салоне автобуса, разговор водителями по телефону без специальной гарнитуры.
Решено взять на особый контроль утренние и вечерние рейсы.
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