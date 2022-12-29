Совещание МКУ "Транспортное управление"

В Саратове назвали самых проблемных перевозчиков. Вчера, 28 декабря, директор МКУ «Транспортное управление» Алексей Новиков провел совещание, где обсудил претензии саратовцев к перевозчикам.

Перевозчик, работающие по маршрутам № 2Д, 6, 18Д, 90, 8,13, 55, 95 получили большое количество нареканий со стороны горожан за прошедшую неделю. Среди них нарушение графиков движения, хамство водителей, курение в салоне автобуса, разговор водителями по телефону без специальной гарнитуры.

Решено взять на особый контроль утренние и вечерние рейсы.

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