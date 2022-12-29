Бусаргин: ПВО уничтожила неопознанный объект - эвакуации из города не требуется

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Сегодня, 29 декабря на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Военными был уничтожен неопознанный объект. Информацию подтвердил Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

- На место направлены оперативные службы. Угрозы для жителей нет. Информация о необходимости эвакуации из Энгельса не соответствует действительности. Прошу сохранять спокойствие, - заявил глава региона.

Напомним, в ночь с 25 на 26 декабря военный аэродром в Энгельсе был атакован украинским беспилотником. Погибли трое военных.

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