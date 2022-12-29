Фото: Энгельс онлайн

Сегодня, 29 декабря, жители Энгельса сообщили о срабатывании ПВО за городом. Об этом они пишут в социальных сетях.

В группе «Энгельс онлайн» появилось много снимков, на которых видны характерные следы от пролета ракет ПВО. Горожане также пишут, что слышали хлопок в районе Мясокомбината.

Напомним, 26 декабря, военный аэродром «Энгельс» был атакован украинскими силами. Погибли трое военных, вражеский беспилотник был сбит на малой высоте.

Фото: Энгельс онлайн

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