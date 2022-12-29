В саратовской поликлинике загорелся кабинет УЗИ

ЧП в Саратове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 декабря, в одной из поликлиник Саратова загорелся кабинет УЗИ. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 9.30 по адресу Наумовская, 39А. Загорание произошло на втором этаже в трехэтажном здании детской поликлиники № 4. Очаг находился в кабинете УЗИ. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Силы и средства автоматом выезжали по вызову №2, однако на месте выяснилось, что пожар не такой серьезный. Он был ликвидирован до прибытия. Администрация вывела на свежий воздух 60 человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

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