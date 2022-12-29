В Саратовской области за год открылось 10 новых ФАПов. Об этом рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.

За 2022 год установлены 10 новых ФАПов в семи районах: Новобурасский (Радищево, Бурасы), Красноармейский (ст. Карамыш), Энгельсский (Усть-Караман, Голубьевка, Красный Партизан), Ровенский (Скатовка), Аткарский (Марфино), Духовницкий (Софинка), Турковский (Лунино). Амбулатории появились в селах Синенькие (Гагаринский), Репное и Тростянка (Балашовский район). Здания построены, их будут поэтапно вводить в работу в январе. В 2023 году планируется построить 6 ФАПов в крупных селах, они будут обслуживать больше 1 тыс. человек.

В фельдшерско-акушерских пунктах в селах Саратовской области в уходящем году были открыты 400 аптек. Планируется создать аптечные пункты во всех ФАПах, на данный момент их около 700 штук.

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